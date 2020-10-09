У МВФ відреагували на догани Рожковій та Сологубу (оновлено)
У МВФ відреагували на догани Рожковій та Сологубу (оновлено)
Тисячі вчених виступили проти карантинних обмежень через COVID-19
Тисячі вчених виступили проти карантинних обмежень через COVID-19
Кыргызстан: страна восстаний
Кыргызстан: страна восстаний
Степанов про ситуацію з ковідом: Медична система може не витримати
Степанов про ситуацію з ковідом: Медична система може не витримати
У Конгресі США запропонували "розділити" Apple, Amazon, Facebook і Google
У Конгресі США запропонували "розділити" Apple, Amazon, Facebook і Google
На Житомирщині знайшли мертвими трьох військових-контрактників
На Житомирщині знайшли мертвими трьох військових-контрактників
На Одещині прикордонники виявили підводний човен контрабандистів
На Одещині прикордонники виявили підводний човен контрабандистів
Національна академія наук України обрала президента
Національна академія наук України обрала президента
Мрія про компенсації. Українські медики не можуть довести, що заразилися коронавірусом на роботі
Мрія про компенсації. Українські медики не можуть довести, що заразилися коронавірусом на роботі
ГоловнаСпорт

Співпромоутер Усика хоче організувати благодійний бій між легендами "Манчестера Юнайтед" на "Олд Траффорд"

Едді Гірн хоче побачити, чи так хороші Руні і Фердинанд в рингу, як і на зеленому полі.

Співпромоутер Усика хоче організувати благодійний бій між легендами "Манчестера Юнайтед" на "Олд Траффорд"
Едді Гірн
Фото: Комерсантъ

Співпромоутер колишнього абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика Едді Гірн в прямому ефірі подкасту BBC Radio 5 live No Passion No Point з захисником "Ліверпуля" і збірної Нідерландів Вірджілом ван Дейком заявив, що хоче організувати благодійний бій між двома легендами "Манчестера Юнайтед" - Вейном Руні і Ріо Фердинандом.

"Я хотів би організувати бій між Вейном Руні і Ріо Фердинандом на "Олд Траффорд" заради благодійності. Вони обидва думають, що вміють трохи боксувати", - кілька розкрив свої плани відомий британський спортивний промоутер.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також