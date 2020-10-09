Співпромоутер Усика хоче організувати благодійний бій між легендами "Манчестера Юнайтед" на "Олд Траффорд"

Едді Гірн хоче побачити, чи так хороші Руні і Фердинанд в рингу, як і на зеленому полі.

Співпромоутер колишнього абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика Едді Гірн в прямому ефірі подкасту BBC Radio 5 live No Passion No Point з захисником "Ліверпуля" і збірної Нідерландів Вірджілом ван Дейком заявив, що хоче організувати благодійний бій між двома легендами "Манчестера Юнайтед" - Вейном Руні і Ріо Фердинандом.

"Я хотів би організувати бій між Вейном Руні і Ріо Фердинандом на "Олд Траффорд" заради благодійності. Вони обидва думають, що вміють трохи боксувати", - кілька розкрив свої плани відомий британський спортивний промоутер.