Українець за 7 раундів розібрався зі своїм суперником.

Український боксер Денис Беринчик (13-0, 7 КО) впевнено переміг Віорела Сіміоне (22-3, 9 KO) з Румунії в головному бою вечора боксу K2 Promotions і захистив титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO в легкій вазі.

Поєдинок відбувся напередодні в селі Лісники Київської області.

Уже до четвертого раунду вималювалася очевидна перевага українця. Стояло питання - коли Денис поб'є свого суперника остаточно.

Побувавши кілька разів в нокдауні, Сіміоне вирішив не виходити на восьмий раунд - перемога технічним нокаутом Беринчика.