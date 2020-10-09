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Беринчик нокаутом захистив титул чемпіона WBО International

Українець за 7 раундів розібрався зі своїм суперником.

Беринчик нокаутом захистив титул чемпіона WBО International
Денис Беринчик
Фото: isport.ua

Український боксер Денис Беринчик (13-0, 7 КО) впевнено переміг Віорела Сіміоне (22-3, 9 KO) з Румунії в головному бою вечора боксу K2 Promotions і захистив титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO в легкій вазі.

Поєдинок відбувся напередодні в селі Лісники Київської області.

Уже до четвертого раунду вималювалася очевидна перевага українця. Стояло питання - коли Денис поб'є свого суперника остаточно.

Побувавши кілька разів в нокдауні, Сіміоне вирішив не виходити на восьмий раунд - перемога технічним нокаутом Беринчика.

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