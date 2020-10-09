У ще одному клубі Української прем'єр-ліги спалах коронавірусу

Заразилися кілька гравців і головний тренер "Ворскли".

Число клубів Української прем'єр-ліги, які постраждали від пандемії COVID-19, поповнила полтавська "Ворскла".

Позитивні тести отримали відразу кілька гравців "зелено-білих", а також представники тренерського штабу, серед яких і головний тренер Юрій Максимов, повідомляє Footboom.

У більшості хвороба минає безсимптомно.

Головний тренер поки не коментує ситуацію.

Найближчий матч "Ворскли" заплановано на 18 жовтня. Полтавська команда на виїзді повинна зіграти проти донецького "Олімпіка".

Попередньо ж, 10 жовтня, у "ворсклян" здача планового тесту на COVID-19.

Нагадаємо, у "Шахтарі" 9 футболістів і 9 працівників клубу заразилися коронавірусом.

Також спалах COVID-19 зафіксовано у двох клубах УПЛ - в "Олександрії" та "Русі".