Матч 3-го туру Української прем'єр-ліги "Зоря" - "Шахтар" відбудеться з глядачами

Луганчани поки що не набрали очок у чемпіонаті.

Центральний матч третього туру Favbet Ліги між "Зорею" і "Шахтарем" відбудеться в присутності вболівальників, повідомляє офіційний сайт луганчан.

Квитки на матч продаватимуть виключно в онлайн-режимі.

При цьому через ситуацію з COVID-19 луганський клуб просить фанів дотримуватися правил і вимог, встановлених Кабінетом Міністрів і Міністерством охорони здоров'я. Зокрема, на стадіоні будуть обов'язковими маски і дотримання безпечної дистанції.

"Зоря" прийме "Шахтар" у Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена" в неділю, 20 вересня. Початок о 17:00.

У стартових турах команда Віктора Скрипника зазнала двох поразок від "Десни" (1:3) і "Маріуполя" (0:1) і займає передостаннє, 13 місце в таблиці чемпіонату.

Тим часом "Шахтар" обіграв "Колос" (3:1) і мусив пропустити матч другого туру з "Рухом" через спалах коронавірусної інфекції у львів'ян.