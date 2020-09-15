Фото: EPA/UPG Марко Ройс

Напередодні в рамках першого раунду Кубка Німеччини дортмундська "Боруссія" в принциповому матчі із сусідами на виїзді не залишила шансів "Дуйсбургу" , забивши у ворота Die Zebras 5 м'ячів.

Поставив крапку в розгромі господарів атакувальний півзахисник Марко Ройс, для якого цей поєдинок був першим у складі "джмелів" із лютого.

Seconds after coming on and with his first touch. 😅



Good to have him back. https://t.co/4e1MGvsNLY — Squawka Football (@Squawka) September 14, 2020

Показово, що Ройс вийшов на заміну на 57-й хвилині і відзначився вже через три секунди після появи на полі. Це рекорд турніру.

Попереднім рекордсменом вважався Антоні Модест. У 2014 році він забив за "Гоффенгайм" у матчі проти "Франкфурта" через 12 секунд після виходу на заміну.

Highlights поєдинку "Дуйсбург" - "Боруссія" - на сайті офіційного мовника Кубка Німеччини.