Світоліна вилетіла з топ-5 рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг найсильніших тенісисток планети.
Найбільший стрибок зробили фіналістки останнього турніру "Великого шолома" - US Open - Наомі Осака і Вікторія Азаренко.
Причому білоруска, яка програла фінал, піднялася відразу на 13 позицій і зараз займає 14-й рядок.
Японка ж на 6 позицій покращила свій рейтинг і увірвалася в топ-3.
Українка Еліна Світоліна у Відкритому чемпіонаті США участі не брала, що відкинуло першу ракетку України на 6-те місце рейтингу.
Перші два рядки, як і раніше, займають австралійка Ешлі Барті і румунка Сімона Халеп.
- 1 (1). Ешлі Барті (Австралія) - 8717
- 2 (2). Сімона Халеп (Румунія) - 6356
- 3 (9). Наомі Осака (Японія) - 5780
- 4 (3). Кароліна Плішкова (Чехія) - 5205
- 5 (4). Софія Кенін (США) - 4700
- 6 (5). ЕЛІНА СВІТОЛІНА (УКРАЇНА) - 4580
- 7 (6). Б'янка Андреєску (Канада) - 4555
- 8 (7). Кікі Бертенс (Нідерланди) - 4335
- 9 (8). Серена Вільямз (США) - 4080
- 10 (10). Белінда Бенчич (Швейцарія) - 4010