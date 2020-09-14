Світоліна вилетіла з топ-5 рейтингу WTA

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг найсильніших тенісисток планети.

Найбільший стрибок зробили фіналістки останнього турніру "Великого шолома" - US Open - Наомі Осака і Вікторія Азаренко.

Причому білоруска, яка програла фінал, піднялася відразу на 13 позицій і зараз займає 14-й рядок.

Японка ж на 6 позицій покращила свій рейтинг і увірвалася в топ-3.

Українка Еліна Світоліна у Відкритому чемпіонаті США участі не брала, що відкинуло першу ракетку України на 6-те місце рейтингу.

Перші два рядки, як і раніше, займають австралійка Ешлі Барті і румунка Сімона Халеп.