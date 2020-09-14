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Світоліна вилетіла з топ-5 рейтингу WTA

US Open вніс свої корективи.

Світоліна вилетіла з топ-5 рейтингу WTA
Еліна Світоліна
Фото: Jimmie 48 photography

Жіноча тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг найсильніших тенісисток планети.

Найбільший стрибок зробили фіналістки останнього турніру "Великого шолома" - US Open - Наомі Осака і Вікторія Азаренко.

Причому білоруска, яка програла фінал, піднялася відразу на 13 позицій і зараз займає 14-й рядок.

Японка ж на 6 позицій покращила свій рейтинг і увірвалася в топ-3.

Українка Еліна Світоліна у Відкритому чемпіонаті США участі не брала, що відкинуло першу ракетку України на 6-те місце рейтингу.

Перші два рядки, як і раніше, займають австралійка Ешлі Барті і румунка Сімона Халеп.

  • 1 (1). Ешлі Барті (Австралія) - 8717
  • 2 (2). Сімона Халеп (Румунія) - 6356
  • 3 (9). Наомі Осака (Японія) - 5780
  • 4 (3). Кароліна Плішкова (Чехія) - 5205
  • 5 (4). Софія Кенін (США) - 4700
  • 6 (5). ЕЛІНА СВІТОЛІНА (УКРАЇНА) - 4580
  • 7 (6). Б'янка Андреєску (Канада) - 4555
  • 8 (7). Кікі Бертенс (Нідерланди) - 4335
  • 9 (8). Серена Вільямз (США) - 4080
  • 10 (10). Белінда Бенчич (Швейцарія) - 4010
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