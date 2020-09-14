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Капітан "Динамо" увійшов до символічного "Клубу 300"

Сергій Сидорчук зіграв 300-й матч у професійній кар'єрі.

Капітан "Динамо" увійшов до символічного "Клубу 300"
Сергія Сидорчук
Фото: ФК "Динамо"

У рамках другого туру Української прем'єр-ліги центральний матч був зіграний у Києві - "Динамо" приймало "Десну".

Поєдинок завершився нульовою нічиєю.

Додамо, що цей матч став 300-м у кар'єрі 29-річного капітана киян Сергія Сидорчука. 226 зустрічей він відіграв за "Динамо", 45 - за запорізький "Металург", у якому 23 серпня 2009 року відбувся його дебют на вищому рівні в гостьовому матчі проти одноклубників з Донецька (0:3), 29 - за національну збірну.

186 разів Сергій виходив на поле в чемпіонатах України, 51 - у єврокубках, 28 - у Кубку України і 6 - у Суперкубку України.

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