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Один з матчів другого туру УПЛ відбудеться з глядачами

Пощастило вболівальникам "Миная" і "Олександрії".

Один з матчів другого туру УПЛ відбудеться з глядачами

"Минай" свій дебютний матч у рамках Української прем'єр-ліги проведе з глядачами, повідомляє пресслужба закарпатського клубу.

У рамках другого туру "Минай" прийме "Олександрію" 13 вересня.

Це стало можливим завдяки розробленому Українською асоціацією футболу спільно з УПЛ "Тимчасовому протоколу для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах карантину" та постанові головного державного санітарного лікаря від 21 серпня 2020 року, а також загальній ситуації із захворюванням на COVID-19 в Ужгороді.

При цьому наголошується, що глядачі будуть допущені на трибуни з виконанням норм соціальної дистанції, а вхід на стадіон буде дозволений виключно в масках.

Додамо, що в цьому ж турі з глядачами також мали зіграти у Львові "Рух" і "Шахтар", але матч не відбудеться вчасно через спалах коронавірусу в стані господарів і перенесений на 23 вересня.

Дебют "Миная" у Favbet Лізі мав відбутися 22 серпня в грі з ПФК "Львів", але у львівській команді тест на коронавірус дав позитивний результат у кількох футболістів, через що зустріч перенесли.

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