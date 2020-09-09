Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс набрав 36 очок, зробив 7 підбирань, 5 передач, 4 блок-шоти в третьому матчі серії півфіналу Західної конференції НБА з "Г'юстон Рокетс" (112:102).
"Лейкерс" вийшли вперед у серії плей-оф - 2:1.
Леброн здобув 162 перемогу за кар'єру, що дозволило йому вийти на перше місце в історії за цим показником, повідомляє championat.com.
Раніше Джеймс ділив лідерство з Дереком Фішером (161 перемога). Джеймс також випереджає таких легенд НБА, як Тім Данкан (157 перемог), Роберт Оррі (155), Карім Абдул-Джаббар (154), Тоні Паркер (137), Скотті Піппен (136), Ману Джинобілі (135), Кобі Браянт ( 135) і Шакіл О'Ніл (129).
Congrats to @KingJames of the @Lakers on becoming the all-time leader in #NBAPlayoffs WINS! pic.twitter.com/Rz9qA8On1t— NBA (@NBA) September 9, 2020
З діючих гравців НБА тільки Леброн подужав позначку 100 перемог у постсезоні. Леброн виграв 65,6% матчів у плей-оф. Це найвищий показник в історії НБА серед гравців, які зіграли не менш ніж 200 зустрічей у постсезоні.