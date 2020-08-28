Майкл Джордан зупинив бойкот НБА сезону-2020

Власник "Шарлотт Хорнетс" Майкл Джордан став ключовим посередником між власниками клубів і гравцями при врегулюванні ситуації з бойкотом сезону в НБА, повідомляє ESPN.

Джордан є єдиним темношкірим власником франшизи в НБА. Шестиразовий чемпіон у складі "Чикаго Буллз" користується заслуженою повагою баскетболістів сучасної НБА, на відміну від власників інших команд.

Джордан провів бесіду з президентом профспілки гравців НБА Крісом Полом перед зустріччю, щоб краще зрозуміти вимоги баскетболістів. Після цього Майкл доніс вимоги гравців іншим власникам.

"Майкл - ідеальний чоловік для ролі посередника. Він був відомим гравцем, вигравав титули. Джордан також є власником команди малого ринку. Він користується великою довірою як серед гравців, так і серед власників", - цитує представника Ліги видання.

Відзначимо, баскетболісти клубів НБА вирішили продовжити сезон, який був перерваний напередодні через бойкот в знак протесту проти поліцейського насильства по відношенню до темношкірих.