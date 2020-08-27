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"Ференцварош" Реброва створив гучну сенсацію в Лізі чемпіонів, обігравши "Селтік" в Глазго

Угорська команда йде далі.

"Ференцварош" Реброва створив гучну сенсацію в Лізі чемпіонів, обігравши "Селтік" в Глазго
Сергій Ребров
Фото: fradi.hu

У другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів команда Сергія Реброва "Ференцварош" сенсаційно завдала поразки "Селтіку" на його полі (2:1) і вийшла в наступну стадію турніру.

За ігрової і територіальної переваги господарів: кількість ударів по воротах - 25:4, у створ - 7:2, кутові - 7:1, володіння м'ячем - 60% на 40% - підопічні Скотта Брауна примудрилися програти.

Відкрив рахунок у дебюті матчу Давид Сігер, поклавши м'яч у нижній кут воріт ударом з 22 метрів.

На початку другого тайму господарям удалося поквитатися. Однак за 15 хвилин до кінця основного часу в контратаці Токмак Нгуєн шокував уболівальників шотландської команди.

Додамо, що весь матч у складі "Ференцвароша" відіграв українець Ігор Харатін.

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