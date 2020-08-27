У гонку за Мессі вступив ще один європейський гранд

Капітан "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі зацікавив в своїх послугах ще один клуб.

За інсайдерською інформацією Goal.com керівництво французького "Парі Сен-Жермен" уже вийшло з пропозицією до Лео і його агенту.

Сам Мессі поки не прийняв жодної з пропозицій. Раніше повідомлялося, що англійський "Манчестер Сіті" зробив спробу підписати форварда, а агент Лео, яким є його батько Хорхе контактував з виконавчим директором "городян" Ферраном Соріано.

Нещодавно стало відомо, що Ліонель прийняв остаточне рішення - він відправив клубу факс, в якому повідомив про бажання цього літа покинути "Ноу Камп". Каталонці підтвердили наявність заяви аргентинця, але відповіли, що Лео не має юридичної можливості в односторонньому порядку розірвати контракт раніше терміну.

Проте, "Барселона"змирилася з втратою Мессі і готова його відпустити, але тільки за рекордну суму в історії футболу.