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Футболіст збірної Нідерландів з криком упав під час матчу - у нього відмовив серцевий дефібрилятор

Кар'єра Дейлі Блінда під питанням.

Захисник "Аякса" Дейлі Блінд з криком упав під час товариського поєдинку проти "Герти" (1:0) – у нього відмовив імплантований дефібрилятор, повідомляє Vi.nl.

Гравець збірної Нідерландів не зміг дограти зустріч. Йому надали медичну допомогу відразу ж після заміни. Його здоров'ю зараз нічого не загрожує. У цьому після матчу запевнив головний тренер "Аякса" Ерік тен Хаг.

Нагадаємо, в грудні 2019 року Дейлі стало зле під час поєдинку Ліги чемпіонів проти "Валенсії". У результаті гравцеві діагностували запалення серцевого м'яза і він пропустив понад півтора місяця, відновлюючись після міокардиту.

Не виключено, що після рецидиву Дейлі завершить спортивну кар'єру.

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