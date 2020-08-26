Захисник "Аякса" Дейлі Блінд з криком упав під час товариського поєдинку проти "Герти" (1:0) – у нього відмовив імплантований дефібрилятор, повідомляє Vi.nl.

Daley Blind collapse when the match is in progress. Reportedly because of heart problems but his fine. pic.twitter.com/0jktbZwolA — FOOTBALL FANS STUFF (@officialffsnews) August 25, 2020

Гравець збірної Нідерландів не зміг дограти зустріч. Йому надали медичну допомогу відразу ж після заміни. Його здоров'ю зараз нічого не загрожує. У цьому після матчу запевнив головний тренер "Аякса" Ерік тен Хаг.

Нагадаємо, в грудні 2019 року Дейлі стало зле під час поєдинку Ліги чемпіонів проти "Валенсії". У результаті гравцеві діагностували запалення серцевого м'яза і він пропустив понад півтора місяця, відновлюючись після міокардиту.

Не виключено, що після рецидиву Дейлі завершить спортивну кар'єру.