Авторитетный испанская спортивная газета Marca опубликовала серию статей под общим названием "50 лучших матчей в истории".
В список таких игр попала и встреча, которая состоялась 34 года и 2 дня назад во французском Лионе. Тогда на арене "Жерлан" в финале Кубка обладателей кубков УЕФА встретились киевское "Динамо" и мадридский "Атлетико".
Голы Александра Заварова, Олега Блохина и Евгения Евтушенко зафиксировали триумф подопечных Валерия Лобановского на евроарене – 3:0. Тем самым, "Динамо" повторило свой успех 11-летней давности в том же турнире.
Отметим, что этот поединок испанские журналисты обозначили под 49-й "главой".
Добавим, что в номинацию топ-50 попали 6 испанских клубов, по четыре представителя от Германии и Англии, 2 – от Италии и по одному - СССР ("Динамо"), Бельгии, Голландии, Греции, Португалии и Румынии.
Чаще всего упоминаются матчи с участием "Реала" и "Милана" (по 5 матчей), 4 раза в номинацию попала "Барселона", 3 – "Манчестер Юнайтед", по 2 – "Бавария", "Бенфика" и "Аякс", и по одному – "Динамо", "Боруссия" Д., "Атлетико", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Стандарт", "Наполи", "Панатинаикос", "Бенфика", "Депортиво", "Бетис", "Атлетик", "Стяуа", "Ливерпуль", "Фортуна" и "Айнтрахт".
На национальном уровне чаще всего упоминаются поединки с участием сборной Германии (ФРГ, ГДР) - 11, Бразилии и Аргентины - по 6, Англии и Голландии - по 4, Франции и СССР - по 3, Чехословакии, России, Перу, Португалии и Испании - по 2, и по одному - Бельгии, Колумбии, Венгрии, Уругвая, Мальты, Нигерии, КНДР и Югославии.
Полный список номинантов топ-50 выглядит следующим образом:
- 50. "Реал" - "Боруссия" Д. - 4:0 (ответный матч 1/16 финала Кубка УЕФА, 1985 год, первый матч - 1:5)
- 49. "Динамо" – Атлетико - 3:0 (финал Кубка обладателей кубков-1985/86)
- 48. "Манчестер Юнайтед" - "Бавария" - 2:1 (финал Лиги Чемпонов-1998/99)
- 47. Сборная Бразилии - сборная Чехословакии (финал Чемпионата мира-1962)
- 46. "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" - 3:2 (финал Кубка Англии-1980/81)
- 45. Сборная Англии - сборная Германии - 4:2 (финал Чемпионата мира-1966)
- 44. Сборная Голландии - сборная Бразилии - 2:0 (полуфинал Чемпионата мира-1974)
- 43. Сборная Аргентины - сборная Бельгии - 2:0 (полуфинал Чемпионата мира-1986)
- 42. Сборная Аргентины - сборная Колумбии - 0:5 (отборочный турнир к Чемпионату мира-1994)
- 41. "Милан" - "Реал" - 5:0 (ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов-1988/89, первый матч - 1:1)
- 40. "Барселона" - "Стандарт" - 2:1 (финал Кубка обладателей кубков 1981/82)
- 39. "Наполи" - "Милан" - 4:1 (Серия А сезона 1988/89)
- 38. Сборная Бразилии - сборная Англии - 1:0 (групповой этап финальной стадии Чемпионата мира-1970)
- 37. Сборная ФРГ - сборная СССР - 3:0 (финал чемпионата Европы-1970)
- 36. Сборная Аргентины - Сборная Италии - 1:1 (пенальти 4:3, полуфинал Чемпионата мира-1990)
- 35. Сборная России - сборная Голландии - 3:1 (полуфинал Евро-2008)
- 34. Сборная Франции - сборная Португалии - 3:2 (полуфинал чемпионата Европы-1984)
- 33. "Аякс" - "Бавария" - 4:0 (финал Кубка европейских чемпионов-1972/73)
- 32. Сборная Голландии - сборная СССР - 2:0 (финал чемпионата Европы-1988)
- 31. "Аякс" - "Панатинаикос" - 2:0 (финал Кубка европейских чемпионов-1970/71)
- 30. Сборная ФРГ - сборная Венгрии - 3:2 (финал Чемпионата мира-1954)
- 29. Сборная Бразилии - сборная Уругвая - 1:2 (финал Чемпионата мира-1950)
- 28. "Бенфика" - "Барселона" - 3:2 (финал Кубка европейских чемпионов-1960/61)
- 27. Сборная Бразилии - сборная Франции - 1:1 (пенальти 3:4, четвертьфинал Чемпионата мира-1986)
- 26. Сборная Бразилии - сборная СССР - 2:1 (групповой этап финальной стадии Чемпионата мира-1982)
- 25. Сборная ФРГ - сборная ГДР - 0:1 (групповой этап финальной стадии домашнего для ФРГ Чемпионата мира-1974)
- 24. Сборная Чехословакии - сборная ФРГ - 2:2 (пенальти 5:3, финал чемпионата Европы-1976)
- 23. Сборная Испании - сборная Мальты - 12:1 (отборочный турнир чемпионата Европы-1984)
- 22. "Депортиво" - "Милан" - 4:0 (ответный матч 1/4 финала ЛЧ, первый матч - 1:4, один из голов на счету Андрея Шевченко)
- 21. Сборная Бразилии - сборная Перу - 4:2 (1/4 финала Чемпионата мира-1970)
- 20. Сборная Нигерии - сборная Бразилии - 4:3 (финал Олимпиады-1996)
- 19. Сборная Испании - сборная России - 3:0 (финал Евро-2008)
- 18. "Бетис" - "Атлетик" - 2:2 (по пенальти 8:7, финал Кубка Испании-1976/77)
- 17. Сборная Португалии - сборная КНДР - 5:3 (1/4 финала Чемпионата мира-1966)
- 16. Сборная ФРГ - сборная Югославии - 4:1 (групповой этап финальной стадии ЧМ-1990)
- 15. Сборная Аргентины - сборная Перу - 6:0 (второй групповой этап ЧМ-1978)
- 14. "Манчестер Юнайтед" - "Реал" - 4:3 (ответный матч 1/4 финала ЛЧ-2002/03, первый матч - 1:3)
- 13. Сборная ФРГ - сборная Англии - 3:1 (1/4 финала чемпионата Европы-1972)
- 12. "Милан" - "Стяуа" - 4:0 (финал Кубка европейских чемпионов-1988/89)
- 11. Сборная Италии - сборная ФРГ - 4:3 (полуфинал Чемпионата мира-1970)
- 10. "Реал" - "Барселона" - 2:6 (Ла Лига-2008/09)
- 9. "Манчестер Юнайтед" - "Бенфика" - 4:1 (финал Кубка европейских чемпионов-1967/68)
- 8. Сборная ФРГ - сборная Франции - 3:3 (по пенальти 5:4, полуфинал ЧМ-1982)
- 7. "Ливерпуль" - "Милан" - 3:3 (по пенальти 3:2, решающий не забитый Андреем Шевченко пенальти, финал ЛЧ-2004/05)
- 6. Сборная Аргентины - сборная Англии - 2:1 (1/4 финала ЧМ-1986, "Рука Бога" от Марадоны)
- 5. Сборная Голландии - сборная Аргентины - 4:0 (второй групповой этап ЧМ-1974, голкипер голландцев Ян Йонгблуд коснулся в матче мяча лишь один раз)
- 4. "Барселона" - "Фортуна" - 4:3 (финал Кубка обладателей кубков-1978/79)
- 3. Сборная Германии - сборная Италии - 0:2 (полуфинал Евро-2006)
- 2. "Реал" - "Айнтрахт" - 7:3 (финал Кубка европейских чемпионов-1959/60)
- 1. Сборная Италии - сборная Бразилии - 3:2 (второй групповой этап ЧМ-1982, знаменитый хет-трик Пауло Росси).