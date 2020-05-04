Стадион "Жерлан" в Лионе стал счастливым для киевлян.

Авторитетный испанская спортивная газета Marca опубликовала серию статей под общим названием "50 лучших матчей в истории".

Фото: marca.com

В список таких игр попала и встреча, которая состоялась 34 года и 2 дня назад во французском Лионе. Тогда на арене "Жерлан" в финале Кубка обладателей кубков УЕФА встретились киевское "Динамо" и мадридский "Атлетико".

Голы Александра Заварова, Олега Блохина и Евгения Евтушенко зафиксировали триумф подопечных Валерия Лобановского на евроарене – 3:0. Тем самым, "Динамо" повторило свой успех 11-летней давности в том же турнире.

Отметим, что этот поединок испанские журналисты обозначили под 49-й "главой".

Добавим, что в номинацию топ-50 попали 6 испанских клубов, по четыре представителя от Германии и Англии, 2 – от Италии и по одному - СССР ("Динамо"), Бельгии, Голландии, Греции, Португалии и Румынии.

Чаще всего упоминаются матчи с участием "Реала" и "Милана" (по 5 матчей), 4 раза в номинацию попала "Барселона", 3 – "Манчестер Юнайтед", по 2 – "Бавария", "Бенфика" и "Аякс", и по одному – "Динамо", "Боруссия" Д., "Атлетико", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Стандарт", "Наполи", "Панатинаикос", "Бенфика", "Депортиво", "Бетис", "Атлетик", "Стяуа", "Ливерпуль", "Фортуна" и "Айнтрахт".

На национальном уровне чаще всего упоминаются поединки с участием сборной Германии (ФРГ, ГДР) - 11, Бразилии и Аргентины - по 6, Англии и Голландии - по 4, Франции и СССР - по 3, Чехословакии, России, Перу, Португалии и Испании - по 2, и по одному - Бельгии, Колумбии, Венгрии, Уругвая, Мальты, Нигерии, КНДР и Югославии.

Полный список номинантов топ-50 выглядит следующим образом: