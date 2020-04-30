Кабмин назначил глав Налоговой и Аудиторской служб на период карантина (обновлено)
Кабмин назначил глав Налоговой и Аудиторской служб на период карантина (обновлено)
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
В НБУ объяснили, что с завтрашнего дня изменится для граждан в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге
В НБУ объяснили, что с завтрашнего дня изменится для граждан в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге
Каховку с 29 апреля закрывают на карантин
Каховку с 29 апреля закрывают на карантин
Рада зарегистрировала законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду чайлдфри и разврата
Рада зарегистрировала законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду чайлдфри и разврата
​Ляшко "замуровал" входную дверь в ресторан нардепа Тищенко
​Ляшко "замуровал" входную дверь в ресторан нардепа Тищенко
После 11 мая в Украине могут вводить адаптивный карантин
После 11 мая в Украине могут вводить адаптивный карантин
Украинские исследователи в сфере культуры призвали уволить Хржановского из Мемориального центра "Бабий Яр"
Украинские исследователи в сфере культуры призвали уволить Хржановского из Мемориального центра "Бабий Яр"
В отеле на Бали нашли мертвыми двоих украинцев
В отеле на Бали нашли мертвыми двоих украинцев
ГлавнаяСпорт

"Пари Сен-Жермен" официально признан чемпионом Франции-2019/20, - СМИ

Лига 1 завершена досрочно.

"Пари Сен-Жермен" официально признан чемпионом Франции-2019/20, - СМИ
ПСЖ
Фото: EPA/UPG

Спустя два дня после заявления премьер-министра Франции Эдуара Филиппа об отмене всех спортивных соревнований до осени, Совет директоров Профессиональной футбольной лиги принял решение прекратить профессиональные чемпионаты в Лиге 1 и Лиге 2, и зафиксировать места в турнирных таблицах, сообщает L'Equpe.

Таким образом, "Пари Сен-Жермен" признан чемпионом Франции. Это девятый титул для парижского суперклуба. По этому показателю он догнал "Марсель" и теперь уступает только "Сент-Этьену", который выигрывал чемпионат 10 раз.

В групповом турнире Лиги Чемпионов-2020/21 Францию, помимо ПСЖ, представит "Марсель". В квалификации ЛЧ выступит "Ренн", который в турнирной таблице лишь на 1 очко опередил "Лилль".

В основном турнире Лиги Европы стартуют "Лилль" и "Реймс", в отборочном раунде ЛЕ - "Ницца".

Добавим, что оставшийся седьмым "Лион" останется без еврокубков впервые с 1997 года. "Реймсу" и "Ницце" он уступил всего одно очко.

Покинут элитный дивизион "Тулуза" и "Амьен", места которых займут "Ланс" и "Лорьян", занявшие первое и второе места в Лиге 2.

Напомним, чемпионаты Англии, Испании, Германии и Италии пока поставлены на паузу.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также