Порошенко призвал решить вопрос с доступным тестированием для населения

Украина среди других стран Европы имеет самый низкий уровень тестирования на коронавирус в расчете на миллион населения. Количество тестирований надо немедленно увеличить, они должны быть бесплатны и проводиться как минимум для всех групп риска. Прежде всего для медиков, которые составляют пятую часть среди всех подтвержденных заболевших коронавирус. Об этом в ходе согласительного совета заявил лидер партии «Европейская Солидарность», пятый Президент Петр Порошенко. Он призвал принять законопроект 3380 и внедрить тестирования групп риска, прежде всего медицинских работников.

«Врачи сейчас остаются незащищенные. Тяжелая ситуация со средствами защиты. По средствам защиты остаются на 4-5 дней. Вчера прибыл самолет, где мой фонд закупил 42,5 тыс. защитных костюмов высокого качества. Сегодня в 20.30 прибывает еще один самолет с 42,5 тыс. костюмов. На этой неделе еще будет третий самолет. Мы должны сделать так, чтобы каждый врач был уверен и защищен», - сообщил Порошенко.

«Необходимо решать вопросы тестирования. У нас на сегодня наименьшее среди страны в Европе количество тестирований на миллион населения. Где обещанные миллионы тестов? Где обещанный механизм и алгоритм,когда каждый без всякой помехи может быть протестирован? Я требую, чтобы уже с мая месяца каждый, кто поступает в больницу, обязательно и бесплатно был протестирован. Мы сейчас готовы закупить эти тесты, в Китае они стоят от 5 до 12 долларов. Начался выпуск отечественных тестов, есть лаборатории», - отмечает Порошенко.

«Мы просим законопроект 3380, который нормирует и обеспечивает надлежащее тестирование, чтобы мы также собрали подписи и рассмотрели его сегодня», - отметил Петр Порошенко.