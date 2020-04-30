Порошенко призывает принять законопроект о страховании медиков на сегодняшнем заседани

С момента регистрации законопроекта, по его словам, заразились еще 600 медработников.

Лидер партии «Европейская Солидарность», экс-президент Петр Порошенко призвал парламентские фракции сегодня на внеочередном заседании принять законопроект 3376, который предусматривает страхование медицинских работников на случай заболевания коронавирусом. Во время согласительного совета он отметил, что парламент должен рассматривать только важнейшие вопросы, касающиеся противостояния пандемии и защиты людей, обороны государства и спасения экономики, сообщает пресс-служба партии.

Защита врачей, которые с начала эпидемии составили пятую часть всех заболевших, является одним из главных вопросов, убежден Петр Порошенко.

«Меньше двух месяцев прошло с появления первого заболевшего в Украине 3 марта. Сегодня уже более 10400 заболевших. И хочу отдельно подчеркнуть, что 2063 из этих заболевших - это врачи.

Более того, за последние шесть дней медиков заболело более 600, 16 врачей умерли», - отметил Порошенко.

«Мы предложили 22 апреля законопроект, который был зарегистрирован и который предусматривал обеспечение и определение объемов страхования врачей в случае заболевания и, не дай Бог, на случай смерти. Так, как мы это сделали в 2014 году, когда мы застраховали наших воинов. Подчеркиваю: с момента регистрации законопроекта заболело более 600 врачей, которые, к сожалению, страховку не получат», - обратил внимание Петр Порошенко.

Он сообщил, что фракция получила подписные листы относительно проведения внеочередного заседания для принятия закона о страховании медиков, и призвал лидеров других депутатских фракций и групп поддержать эту инициативу.

«Мы получили подписные листы. Я обращаюсь ко всем, кто присутствует в этом зале, к руководителям фракций, мы не тянем одеяло на себя, давайте вместе подпишем и приведем в том числе и сегодня внеочередное заседание, которое позволит рассмотреть законопроект 3376, который уже с мая месяца обеспечит надлежащее страхование врачей », - призвал лидер «Европейской Солидарности».