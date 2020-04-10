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Порошенко предлагает ввести страховые выплаты медикам на случай инфицирования коронавирусом

По мнению экс-президента, они должны составлять от 100 тысяч до полуторамиллиона гривен.

Порошенко предлагает ввести страховые выплаты медикам на случай инфицирования коронавирусом
Фото: eurosolidarity.org

Власть обязана ввести страхование медицинских работников на случай их инфицирования или смерти от коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице в сети Facebook написал экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко. Он предложил, чтобы размер страховых выплат был приравнен к размеру выплат военным, находящимся на фронте.

«В Украине уже более сотни инфицированных врачей. Ситуация требует немедленного тестирования всех медицинских работников тестами ПЦР для выявления всех инфицированных и оказания помощи», - пишет Порошенко.

«Поставка защитных костюмов, халатов, масок, очков, перчаток вынуждены были взять на себя волонтеры, благотворительные организации и оппозиционные политические силы. Обеспечением защиты врачей занимается и Фонд Порошенко и корпорация ROSHEN», - напомнил пятый Президент.

По его словам, это не снимает ответственности с государства гарантировать врачам безопасные условия работы.

«Поскольку власть не смогла обеспечить врачей элементарной защитой, в Украине должно быть предусмотрено страхование медицинских работников и соответствующие выплаты в случае инфицирования или не дай Бог смерти от осложнений коронавирусной болезни. Врачи сейчас находятся на передовой борьбы с пандемией. И поэтому считаю справедливым, если размер этих выплат будет приравнен к размеру страхового возмещения для бойцов ВСУ, которые находятся на передовой и защищают Украину от российской агрессии», - убежден Порошенко.

«В случае смерти медицинского работника из-за инфицирования COVID 19 при исполнении служебных обязанностей страховая сумма должна составлять 750 прожиточных минимумов - сейчас это более полутора миллиона гривен. В случае выявления заболевания коронавирусной инфекцией - 50 прожиточных минимумов (100 тысяч грн)», - отметил Петр Порошенко.

Он отметил, что фракция «Европейская Солидарность» потребует рассмотреть вопрос о назначении страховых выплат медицинским работникам на ближайшем внеочередном заседании Верховной Рады

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