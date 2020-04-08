Новое производство против Порошенко - попытка дестабилизровать Верховный суд перед рассмотрением дела Приватбанка, - адвокаты

Уголовное производство, инициированное генпрокурором Ириной Венедиктовой против Петра Порошенко относительно назначения по его президентской каденции судей Верховного Суда - попытка дискредитировать Верховный Суд как институт и установить над ним контроль перед критически важным для государства рассмотрением дела по национализации ПриватБанка. Об этом заявили адвокаты пятого Президента Украины Илья Новиков и Игорь Головань.

«Очевидно, что эти попытки дискредитируют Верховный Суд и всех судей Верховного Суда. Это безусловно является попыткой установить дополнительный контроль над Верховным Судом и над судьями, поскольку любое уголовное дело позволяет вызывать людей на допросы, проводить следственные действия, давить различными способами. Это означает, что на фоне развития ситуации с делом Приватбанка, которая очень чувствительна для президента Зеленского, Офис президента получает дополнительные рычаги контроля над правосудием в Украине», - отметил Новиков.

«Это однозначно продолжение тренда политических преследований, которые происходили все последние месяцы. И в то время, когда Венедиктова была исполняющей обязанности директора ГБР, и когда это место занимал Труба. Это все одна и та же история. Именно это решение - попытка завернуть в новую обертку абсолютно провальную ситуацию, которая развивалась накануне отставки Генпрокурора Рябошапки», - напомнил Илья Новиков.

Он также отметил, что опубликованные проекты подозрений, которые Венедиктова пыталась подписать у Рябошапки, были им отклонены как «юридический трэш».

«Я могу с ним только согласиться - это действительно юридический трэш, попытки переводить в уголовную плоскость вопрос конституционных полномочий Президента по назначению судей», - отметил Новиков.

Игорь Головань отметил, что с юридической точки зрения производства Венедиктовой - это юридический абсурд. А статьи, на которые ссылается Генеральный прокурор, подследственно не ГБР, а исключительно НАБУ. «Венедиктова откровенно незаконно передала откровенно противоправное производства своим бывшим подчиненным в ГБР, которое представляет собой специализированную организацию для осуществления незаконных уголовных производств и политических преследований. Мы уже обратились с ходатайством к генпрокурору прекратить нарушение закона и передать это производство в НАБУ, где оно должно быть закрыто немедленно», - отметил Игорь Головань.

Адвокаты пятого Президента также отметили, что будут отстаивать свою позицию в судебном порядке.