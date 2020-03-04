Рябошапка рассказал, кому выгодна его отставка

"Некоторые из них только закончили школу, но уже понимают, как работает Офис генпрокурора".

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уверен, что претензии к его работе возникли из-за политики.

Об этом он заявил журналистам после заседания профильного комитета Рады, передает hromadske.

"Люди оценили, что работа негативна еще до отчета генерального прокурора. Некоторые из них только закончили школу, но уже понимают, как работает Офис генпрокурора. Некоторые из них по слогам читают и им сложно слова подбирать", - сказал Рябошапка.

Генпрокурор уверен, что его отставка выгодна корумпированным топ-чиновникам. Также он добавил, что в его отчете говорится о приговорах 35 топ-чиновникам, но одновременно Рябошапка подчеркнул, что "не является судьей и не может их посадить".

"Они видят, что решить, "порешать" в этой прокуратуре они не могут. Они видят, что ничего не могут решить в НАБУ. И когда такая конструкция, когда НАБУ работает вместе с Офисом генпрокурора, это может привести к неприятным последствиям для определенных олигархов и их подручных, очевидно, что это начинает вызывать беспокойство", - резюмировал Рябошапка.

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности отправил в Раду постановление о недоверии Рябошапке. Также в "Слуге народа" заявляют, что за отставку генпрокурора есть необходимое количество голосов и собраны 227 подписей.

Бывший член Нацагентства по противодействию коррупции Рябошапка был главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Владимира Зеленского, а после президентских выборов получил место в его администрации.

29 августа 2019 года Рябошапка занял должность генерального прокурора. Вскоре после его назначения Рада проголосовала за реформу органов прокуратуры. Пока что изменения коснулись только центрального уровня - Генеральная прокуратура стала Офисом генерального прокурора. Из более чем 1300 сотрудников ГПУ переаттестацию прошли только около 600 человек.