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Плачков о своем назначении: “Всю информацию узнал из СМИ”

"Консультации пока не проводились".

Плачков о своем назначении: “Всю информацию узнал из СМИ”
Фото: Макс Левин

Экс-министр топлива и энергетики, бывший губернатор одесской области Иван Плачков, чье имя прозвучало в контексте возможного назначения на должность главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды, об этом этом узнал из средств массовой информации. “Всю информацию узнал из СМИ”, - заявил он в эксклюзивном комментарии LB.ua.

При этом, отвечая на вопрос, проводили ли с ним предметные консультации представители действующей власти, он ответил: “Нет, не проводились. Возможно, со временем”.

Напомним, в свете предстоящей ротации состава Кабинета министров предполагается замена целого ряда министров, в том числе, высока вероятность увольнения и действующего главы Минэнерго Алексея Оржеля.

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