Рада уволила Гончарука и его правительство

Верховная Рада уволила премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство.

За проект постановления №3158 проголосовали 353 депутата. Отставку Кабинета министров поддержали все фракции и группы, кроме "Европейской солидарности" и "Голоса".

Премьер-министр Алексей Гончарук возглавлял правительство с 28 августа 2019 года до 4 марта 2020 года.

Напомним, в конце февраля появились слухи, что президент Владимир Зеленский ищет нового премьер-министра. Сначала говорили, что эту должность может занять Сергей Тигипко, но в конечном итоге ее решили отдать вице-премьеру Денису Шмыгалю

Гончарук заявил, что не писал никаких заявлений об увольнении, а его "увольняют, сколько он себя помнит". Но вскоре после этого Зеленский созвал парламент на внеочередное заседание на 16:00 4 марта для рассмотрения, в том числе, кадровых вопросов.

3 марта стало окончательно известно, что Зеленский предлагает назначить премьером Дениса Шмыгаля и основательно поменять состав Кабинета министров.