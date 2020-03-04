ВР завтра на внеочередном заседании рассмотрит кадровые вопросы по силовикам, - Верещук

Рада завтра на внеочередном заседании в 18:30 рассмотрит кадровые вопросы по силовикам. Об этом в кулуарах Рады журналистам заявила нардеп партии «Слуга народа» Ирина Верещук после заседания фракции.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

«Сегодня мы только заслушаем отчеты силовых структур. И решений принимать не будем. А будем позже. Такое решение принято на фракции», - заявила она.

Верещук подтвердила, что завтра в Раде, в 18-30 пройдёт ещё одно внеочередное заседание, где рассмотрят кадровые вопросы Офиса генпрокурора и НАБУ.

Напомним, сегодня 4 марта, профильный комитет отправил в Раду проект постановления №3154 о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Согласно Конституции, выражение недоверия генпрокурору влечет его отставку.