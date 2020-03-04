МИД возглавит Кулеба, ​а Пристайко останется министром евроинтеграции, - Верещук

"Мы будем голосовать пакетно, но с перечнем должностей и фамилий".

Президент Владимир Зеленский внес в парламент кандидатуру Дмитрия Кулебы для назначения министром иностранных дел.

Об этом сообщила журналистам глава подкомитета по государственной безопасности и обороны комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает LB.ua.

При этом, по ее информации, действующий глава МИДа Вадим Пристайко не уходит из правительства - он займет должность, которую сейчас занимает Кулеба, то есть станет вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

"Отдельно будет министр обороны проголосован и министр иностранных дел. Вы увидели, что нельзя голосовать за одного человека в качестве премьера по вопросам европейской интеграции и министра иностранных дел. Поэтому глава МИД будет Кулеба, а министром по вопросам европейской интеграции будет Пристайко", - сказала Верещук

"Мы будем голосовать пакетно, но с перечнем должностей и фамилий. То есть те фамилии, которые будут прочитаны - они будут проголосованы", - добавила депутат.

Напомним, ранее пять кандидатов в министры отказались от предложенных им должностей в Кабмине.

Должность главы правительства должен занять вице-премьер - министр громад и территорий Денис Шмыгаль.