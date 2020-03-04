Качура: за отставку Рябошапки уже собрано 227 подписей

Сам вопрос отставки генпрокурора, вероятно, будет рассматриваться на ещё одном внеочередном заседании, за которое тоже собирают подписи.

Депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил, что на данный момент есть 227 подписей для отставки Руслана Рябошапки с должности генерального прокурора.

Об этом он рассказал в комментарии LB.ua.

"На данный момент уже собрано 227 подписей за отставку генпрокурора. Но это процедурный вопрос по сбору подписей. Однако, сам вопрос отставки, вероятнее всего, будем рассматривать на ещё одном внеочередном заседании, за которое тоже собираем подписи", - отметил Качура.

Ранее в руководстве "Слуги народа" не исключали ещё одно внеочередное заседание завтра, в четверг, 5 марта, в 18:30.

При этом Качура напомнил, что по регламенту для объявления внеочередного заседания нужно минимум три дня с даты анонсирования такого заседания.

Напомним, в парламенте зарегистрировали проект постановления о выражении недоверия Рябошапке. Сообщалось, что в парламенте есть голоса для отставки генпрокурора.

Ранее в разговоре с LB.ua Рябошапка опровергал появившуюся информацию относительно его отставки по собственному желанию. "В разговоре с LB.ua - [Рабошапка] заверил: заявление "по собственному подавать не собирается и все эти разговоры - неправда", - говорится в статье шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной (Пере)загрузка.

Бывший член Национального агентства по противодействию коррупции Руслан Рябошапка был главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Владимира Зеленского, а после президентских выборов получил место в его администрации.

Рябошапка занял должность генерального прокурора 29 августа 2019 года. Вскоре после его назначения Верховная Рада проголосовала за реформу органов прокуратуры. Пока что изменения коснулись только центрального уровня - Генеральная прокуратура стала Офисом генерального прокурора. Из более чем 1300 сотрудников ГПУ переаттестацию прошли только около 600 человек.