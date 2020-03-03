Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
ОАСК заявил, что Гончарук попросил заблокировать вопрос о его отставке, но у премьера это отрицают (обновлено)
ОАСК заявил, что Гончарук попросил заблокировать вопрос о его отставке, но у премьера это отрицают (обновлено)
"Укравтодор" подписал контракт с Onur на строительство моста в Запорожье
"Укравтодор" подписал контракт с Onur на строительство моста в Запорожье
В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса
В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Фигуристка Оксана Баюл окончательно проиграла дело против Украины на $50 млн
Фигуристка Оксана Баюл окончательно проиграла дело против Украины на $50 млн
Стал известен возможный состав будущего правительства Шмыгаля
Стал известен возможный состав будущего правительства Шмыгаля
После катастрофы MH17 Нидерланды готовили военную операцию на Донбассе, чтобы забрать останки погибших, - Telegraaf
После катастрофы MH17 Нидерланды готовили военную операцию на Донбассе, чтобы забрать останки погибших, - Telegraaf
ГлавнаяПолитика

Рада 4 марта вопрос недоверия Рябошапке рассматривать не будет, - нардеп

Решение будет принято по итогам отчета Генпрокурора.

Рада 4 марта вопрос недоверия Рябошапке рассматривать не будет, - нардеп
Фото: Макс Левин

Главу Офиса генпрокуратуры Руслана Рябошапку оставят в должности.

Об этом заявил нардеп от фракции "Слуги народа" Александр Скичко, информирует 24 канал.

"Вопрос генпрокурора завтра (4 марта, - ред.) рассматриваться не будет", - отметил Скичко.

Однако, по его словам, все будет зависеть от отчета по результатам проведенной за шесть месяцев работы. Будет иметь значение то, на каком этапе находятся важные дела, за которые отвечает Офис генпрокурора.

"Мы заслушаем отчет, затем состоится обсуждение, а потом будем принимать решение", - добавил нардеп.

Скичко также прокомментировал работу МВД. По его словам, ведомство в течение 6 месяцев работало лучше, чем другие министерства. В то же время нардеп отметил, что МВД есть в чем совершенствоваться.

Ранее сообщалось, что Раде зарегистрировали проект постановления о выражении недоверия Рябошапке. Подписи под ним поставили 180 (из 150 необходимых) депутатов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также