Рада 4 марта вопрос недоверия Рябошапке рассматривать не будет, - нардеп

Главу Офиса генпрокуратуры Руслана Рябошапку оставят в должности.

Об этом заявил нардеп от фракции "Слуги народа" Александр Скичко, информирует 24 канал.

"Вопрос генпрокурора завтра (4 марта, - ред.) рассматриваться не будет", - отметил Скичко.

Однако, по его словам, все будет зависеть от отчета по результатам проведенной за шесть месяцев работы. Будет иметь значение то, на каком этапе находятся важные дела, за которые отвечает Офис генпрокурора.

"Мы заслушаем отчет, затем состоится обсуждение, а потом будем принимать решение", - добавил нардеп.

Скичко также прокомментировал работу МВД. По его словам, ведомство в течение 6 месяцев работало лучше, чем другие министерства. В то же время нардеп отметил, что МВД есть в чем совершенствоваться.

Ранее сообщалось, что Раде зарегистрировали проект постановления о выражении недоверия Рябошапке. Подписи под ним поставили 180 (из 150 необходимых) депутатов.