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​С довыборов в Раду снялся еще один рейтинговый кандидат

У Светличной почти не осталось конкурентов.

​С довыборов в Раду снялся еще один рейтинговый кандидат

Центральная избирательная комиссия на заседании во вторник отменила регистрацию двух рейтинговых кандидатов в депутаты Верховной Рады на довыборах по округу №179 в Харьковской области.

Об этом говорится на сайте ЦИК.

Кроме Виктории Алексейчук из партии "Слуга народа", от борьбы за вакантный депутатский мандат также отказался самовыдвиженец, член пророссийской партии ОПЗЖ Александр Диденко.

Алексейчук сняли в пользу бывшей главы Харьковской ОГА Юлии Светличной.

Пресс-служба "Слуги народа" заявила, что "Светличная имеет те же принципы, по которым отбираем кандидатов и мы: личная честность и порядочность, незапятнанность коррупцией, способность воплощать стратегию неустанных позитивных изменений в стране".

Диденко в свою очередь сказал, что "намерен изменить вектор своей работы и работать на местах", пишет "Опора".

По результатам последних опросов социологической группы "Рейтинг", за бывшую главу Харьковской ОГА Юлию Светличную готовы были проголосовать 62,3% респондентов, за Алексейчук - 12,5%, за Диденко - 8,5%.

Рейтинг других кандидатов, в том числе Виктории Пташник из "Европейской солидарности" и Игоря Швайки из "Свободы" - менее 2%.

Всего в выборах 15 марта примут участие 37 кандидатов.

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