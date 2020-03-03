Кабмин ввел должность руководителя цифровой трансформации во всех госорганах власти

Кабинет министров постановил ввести новую должность руководителя цифровой трансформации (Chief Digital Transformation Officer, CDTO)во всех государственных органах власти.
Об этом на фейсбуке сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров и нардеп Алексей Гончаренко.
Эта должность будет введена во всех министерствах, областных администрациях, госкомпаниях, агентствах и других центральных органах исполнительной власти. На областном и местном уровнях обязанности этой должности возложат на одного из заместителей госадминистраций.
"На уровне государственных органов - это профильный зам. Отныне такие позиции появятся в каждом министерстве, областной администрации, госкомпании, агентства и других центральных органов исполнительной власти. Как пилот - в Херсонской ОГА и Харьковской мэрии уже есть первые CDTO", - написал Федоров.
Согласовывать назначение CDTO будут в Министерстве цифровой трансформации.
"Это новый уровень менеджмента реализации государственной политики. Думаю, мы одни из первых в мире, кто начал реализовывать такой подход", - добавил Федоров.
По его словам, министерство уже готовит систему подбора менеджеров, обучение, адаптацию и систему KPI.
Напомним, с 21 января Министерство цифровой трансформации запустило курсы по цифровизации в формате сериала. Цель проекта - обучить 6 млн украинцев за три года.