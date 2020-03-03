​КИУ: Рада фактически не поддерживает законопроекты правительства Гончарука

За полгода Кабмин внес в парламент 128 проектов законов, приняли из них только 25.

Рада фактически не поддерживает законопроекты правительства Гончарука

Комитет избирателей Украины проанализировал успешность законодательных инициатив правительства Алексея Гончарука в Верховной Раде. Так, по данным КИУ парламент фактически проваливает поддержку правительственных законопроектов.

"За полгода работы Кабинетом министров было внесено в Раду 128 проектов законов. Из них стали действующими законами лишь 25, или 20%. При этом из 25 принятых законов 12 - это технические законы о ратификации международных соглашений и протоколов", - сообщил КИУ в фейсбуке.

Отмечается, что депутаты приняли законопроекты правительства по использованию земель обороны (№0855), о мониторинге выбросов парниковых газов (№0874), по формированию госполитики в сфере труда (№2168), об урегулировании добычи янтаря (№2240). Также был принят закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

"По оценке КИУ показатели поддержка правительственных законопроектов находится на крайне низком уровне. Рада принимает только каждый пятый законопроект правительства. При таких низких показателях поддержки ни одно правительство не может демонстрировать эффективность. Ряд проблем действительно могут решаться Кабмином самостоятельно, благодаря принятию собственных нормативно-правовых актов. Однако, для комплексных реформ нужна законодательная поддержка парламента, которой фактически сейчас нет", - заявил глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, по данным КИУ, новая Рада приняла в "турборежиме" меньше законов, чем предыдущая за полгода.

Последние полторы недели парламент вообще не принимает законы, так как находится в процессе рассмотрения законопроекта о рынке земли.