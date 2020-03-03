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Качура: экономический блок Кабмина надо менять

"Мы должны усиливать позицию правительства в целом по ключевым министерствам".

Качура: экономический блок Кабмина надо менять
Александр Качура (архив)
Фото: Эскандер Ганиев

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура считает, что необходимо сменить экономический блок Кабинета министров.

Об этом он заявил в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент LB.ua.

"То, что у нас уменьшаются поступления в бюджет, то что у нас на таможне коррупцию не остановили... Вот только вчера предприниматели говорили, что у них вымогают по $1 тыс. за контейнер за то, чтобы растаможить товар... Он у них уже там пропал... И решение суда есть, чтобы вернули, но им не возвращают.... Вот об этих вопросах я буду говорить", - сказал Качура.

"Я точно не собираюсь прикрывать неудачи, но мы должны усиливать позицию правительства в целом по ключевым министерствам, а именно - экономический блок нужно менять... Потому что политика, которая на сегодняшний день там проводится - это политика, которая означает отстаивание каких-то не украинских интересов. Имеется в виду - иностранных интересов... А ведь было задекларировано, что украинец - на первом месте всех реформ. А у нас выходит, что ничего для улучшения социальных стандартов не проводится, при этом мы проводим усиленные взаимоотношения с МВФ и другими организациями. Я считаю, что этот вопрос необходимо кардинально менять", - добавил нардеп.

Напомним, на 4 марта созывается внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, на котором, как ожидается, рассмотрят кадровые вопросы.

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