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Правительство готовит индексацию пенсий на сентябрь (обновлено)

Средний размер пенсии вырастет на 216 гривен.

Правительство готовит индексацию пенсий на сентябрь (обновлено)
Фото: Макс Требухов

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что решение об индексации пенсий еще не принято, но находится на стадии разработки. Об этом он сообщил на брифинге в понедельник.

Гончарук также отметил, что согласно закону, правительство в течение года должно принять об этом решение.

"В течение года принимаем решение с какого момента и с какой даты должна быть индексация. Это решение еще в состоянии разработки", - сказал он.

В 2019 году первый автоматический перерасчет пенсий состоялся 1 марта.

Обновление. Министр социальной политики Юлия Соколовская сообщила у себя на фейсбуке, что индексация пенсий запланирована на сентябрь 2020 года. 

Правительство проведет индексацию пенсий, после чего их размер возрастет.

"Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет. Наше правительство запланировало это на сентябрь. В среднем от индексации размер пенсии вырастет на 216 гривен в месяц", - написала министр.

Она добавила, что индексации запланированы и на следующие годы.Кроме того, согласно новой стратегии повышения пенсий дополнительный рост выплат будет осуществляться в несколько этапов:

  • 2020 год - пенсионеры в возрасте от 80 лет (с учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 гривен в месяц);
  • далее - от 78 лет;
  • еще через год - от 75 и так далее. 

А если парламент поддержит законопроект №2494, то уже с этого месяца одинокие пенсионеры старше 80-ти лет будут получать пособие на уход. Ожидается, что такое пособие размером в 670 гривен ежемесячно будут получать около 100 тыс. пенсионеров.

Напомним, в декабре президент Владимир Зеленский анонсировал, что власти собираются в 2020 году существенно повысить пенсии для людей старше 80 лет. Размер выплат должен увеличиться на 400-1100 гривен.

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