Корниенко: "Слуга народа" обсудит кадровые назначения на заседании фракции

"Слуга народа" проведет заседание фракции по кадровым вопросам.

Об этом в комментарии журналистам заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"За полгода мы видим, что сработало, а что нет. Укрупнение не всегда сработало. Например, это история с Министерством ветеранов и оккупированных территорий. Тут точно это две большие и отдельные темы, которые нужно вести отдельно. Это же касается спорта. Нужна отдельная институция, которая бы отвечала за спорт", - заявил он.

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" не исключил создание новых министерств и назначение новых вице-премьеров.

"Что касается новых направлений, то это не совсем новые направления. А скорее, возвращение к старым. Можно дискутировать о создании министерства сельского хозяйства. Потому что аграрный сектор большой в Украине. Точно нужно говорить о возвращении к формату промышленной политики. Это может быть отдельный вице-премьер по экономике и этим вопросам или отдельное министерство промышленной политики", - добавил он.

Корниенко анонсировал заседание фракции "Слуга народа" накануне внеочередного заседания парламента в среду, 4 марта.

"Сегодня будет заседать малая фракция, завтра, возможно, будет заседать большая фракция", - отметил он.