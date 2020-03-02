Рада официально объявила повестку дня внеочередного заседания
Рада официально объявила повестку дня внеочередного заседания
В Украине начали действовать новые правила въезда в РФ
В Украине начали действовать новые правила въезда в РФ
Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
Турция сбила два военных самолета Су-24 в Идлибе (обновление)
Турция сбила два военных самолета Су-24 в Идлибе (обновление)
В Украине объявили штормовое предупреждение
В Украине объявили штормовое предупреждение
Замначальника полиции Тячева поймали на взятке
Замначальника полиции Тячева поймали на взятке
(Пере)загрузка
(Пере)загрузка
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
ГлавнаяПолитика

Корниенко: "Слуга народа" обсудит кадровые назначения на заседании фракции

Возможно создание новых министерств и назначение вице-премьеров.

Корниенко: "Слуга народа" обсудит кадровые назначения на заседании фракции
Александр Корниенко
Фото: Макс Левин

"Слуга народа" проведет заседание фракции по кадровым вопросам. 

Об этом в комментарии журналистам заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко

"За полгода мы видим, что сработало, а что нет. Укрупнение не всегда сработало. Например, это история с Министерством ветеранов и оккупированных территорий. Тут точно это две большие и отдельные темы, которые нужно вести отдельно. Это же касается спорта. Нужна отдельная институция, которая бы отвечала за спорт", - заявил он.

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" не исключил создание новых министерств и назначение новых вице-премьеров.

"Что касается новых направлений, то это не совсем новые направления. А скорее, возвращение к старым. Можно дискутировать о создании министерства сельского хозяйства. Потому что аграрный сектор большой в Украине. Точно нужно говорить о возвращении к формату промышленной политики. Это может быть отдельный вице-премьер по экономике и этим вопросам или отдельное министерство промышленной политики", - добавил он. 

Корниенко анонсировал заседание фракции "Слуга народа" накануне внеочередного заседания парламента в среду, 4 марта. 

"Сегодня будет заседать малая фракция, завтра, возможно, будет заседать большая фракция", - отметил он.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также