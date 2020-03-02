Министерства и секретариат Кабмина отдадут часть тендеров единому закупщику

Через "Профессиональные закупки" будут покупать топливо и канцелярские товары.

Министерства и секретариат Кабинета министров в марте впервые отдадут часть своих тендеров единому закупщику - госучреждению "Профессиональные закупки".

"Почему это важно? Чтобы провести одну закупку, министерству нужно 14 человек и примерно 146 часов их времени. Привлекать так много ресурсов для проведения обычного тендера нет смысла. Для проведения одной процедуры закупок центральная закупочная организация будет привлекать только трех, но профильных специалистов. Работники правительства освободятся от дополнительной нагрузки по организации закупок и смогут сконцентрироваться на своих прямых обязанностях", - прокомментировал нововведение первый замминистра экономики Павел Кухта в фейсбуке.

Он отметил, что закупки будут проводиться оптом, а значит, обойдутся бюджету дешевле. По прогнозам Кухты, экономия составит до 8%.

С сентября сотрудничать с "Профессиональными закупками" смогут 67 центральных органов власти и увеличится список товаров, которые можно будет закупать централизованно.

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет уточнил, что сейчас через "Закупки" будут покупать топливо, бумагу, канцелярию и офисное оборудование.

По его словам, сотрудники закупочной организации будут периодически проходить полиграф, "очень действенный инструмент против откатов".

"Практика централизации закупок распространена в крупных корпорациях. В случае государства централизация имеет так же привести к тому, что закупки будут проходить более качественно, в бюджете будет больше сбережений, а также снизится коррупция", - написал Дубилет в фейсбуке.

Госучреждение "Профессиональные закупки" - первая централизованная закупочная организации в Украине. Оно начало свою деятельность во время реформирования сферы публичных закупок в 2016 году.

В 2019 году Верховная Рада решила, что сфера государственных закупок должна с 2022 года полностью отказаться от тендерных комитетов и перейти на формат работы уполномоченных лиц и/или использование услуг централизованных организаций.