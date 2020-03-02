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Зеленский придет на внеочередное заседание Рады 4 марта

Рада рассмотрит увольнение министров, которые не справляются с реализацией программы президента.

Зеленский придет на внеочередное заседание Рады 4 марта
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский намерен присутствовать на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта.

Об этом сообщил представитель Президента в парламенте, первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала ICTV.

"Я буквально только что связался. Он сказал: "Да, я буду", - заявил Стефанчук.

Представитель президента в парламенте отметил, что правоохранительные органы на внеочередном заседании представят отчет в течение 5 минут каждый и ответят на вопросы фракций и групп.

Представитель Зеленского добавил, что Рада рассмотрит увольнение тех министров, которые не справляются с реализацией программы президента. Как сообщалось, на внеочередном заседании парламент рассмотрит проект закона о согласии с решением президента о допуске подразделений и вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в 2020 году в многонациональных учениях. Во-вторых, депутаты рассмотрят разделение должностей начальника Генерального штаба ВСУ и главнокомандующего, вопрос ратификации рамочного договора с Францией. Также будет рассмотрен вопрос о Кабинете министров и о деятельности министерства внутренних дел, СБУ, НАБУ и Офиса генпрокурора.

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Источник: "Українські новини"
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