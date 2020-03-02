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Кожара слег в больницу перед следственным экспериментом в его доме

В доме экс-министра от огнестрельного ранения погиб человек.

Кожара слег в больницу перед следственным экспериментом в его доме
Фото: PHL

Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара, в доме которого 21 февраля был убит человек, слег в больницу.

Об этом сообщила юридическая фирма "Миллер", представляющая интересы сторону потерпевших.

Госпитализация произошла перед следственным экспериментом, который должны были проводить у Кожары дома.

По данным юристов, следственные действия были запланированы на 13:00 в понедельник. На место прибыли представители потерпевших, следователи Киево-Святошинского отдела полиции, эксперты.

Самих супругов Кожар в доме не оказалось. Через два часа приехали адвокаты бывшего министра. Они сообщили, что Кожара госпитализирован с гипертоническим кризом. Жена находится вместе с ним в "Феофании".

"И что самое важное, сам Л.Кожара просит без его участия следственный эксперимент не проводить. Протоколом проведения следственного действия зафиксирован факт отказа в проведении следственного эксперимента", - сказано в сообщении юристов.

Партнер компании "Миллер" Алексей Носов в комментарии LB.ua отметил, что на данном этапе защита Старицкого не может полагать, что следователи покрывают Кожару. 

21 февраля в доме Кожары в результате огнестрельного ранения погиб бывший руководитель телеканала "Интер", генеральный директор Atlantic Group Сергей Старицкий.

Фото: facebook.com/AGL.Media

В доме находились три человека: супруги и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки. Жена Кожары заявила, что гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина.

Однако на следующий день у полиции появились данные, которые дают основания предполагать, что Старицкий мог не сам покончить с жизнью. Поэтому по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Ни экс-министр, ни его жена не являются подозреваемыми.

Леонид Кожара был главой МИДа с 24 декабря 2012 года до 23 февраля 2014 года, когда его отправили в отставку вместе с другими одиозными министрами - Дмитрием Табачником и Раисой Богатыревой. Остальной Кабмин продержался тогда еще несколько дней.

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