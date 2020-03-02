Смена правительства ничего не изменит, - Геращенко

Созыв внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения кадровых вопросов необходим для перекладывания ответственности на исполнителей. Такое мнение выразила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко во время согласительного совета.

«Падение рейтинга самого Зеленского, на самом деле, и приводит к этому внеочередному заседанию, на котором состоится попытка переложить ответственность на исполнителей. И цель этих попыток - это сделать еще больше зависим и репрессивный аппарат правоохранительных органов и так же еще более зависим и реваншистское правительство», - отметила она.

Парламентарий добавила, что Зеленский должен нести персональную ответственность за свои кадровые назначения.

«Мы считаем, что нельзя превращать парламент в филиал Банковой. Это не честно, когда президент Зеленский пытается свои проблемы переложить на назначаемое им правительство. Депутаты не имели никакого отношения даже из монобильшинства к определению этого правительства. И тогда честнее не поменять шило на мыло, как вы пытаетесь сделать на этой неделе, а чтобы сам Зеленский возглавил правительство и руководил тем, что он собирается делать», - заявила Геращенко.