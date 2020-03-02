Рада официально объявила повестку дня внеочередного заседания
Рада официально объявила повестку дня внеочередного заседания
В Украине начали действовать новые правила въезда в РФ
В Украине начали действовать новые правила въезда в РФ
Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
Турция сбила два военных самолета Су-24 в Идлибе (обновление)
Турция сбила два военных самолета Су-24 в Идлибе (обновление)
В Украине объявили штормовое предупреждение
В Украине объявили штормовое предупреждение
Замначальника полиции Тячева поймали на взятке
Замначальника полиции Тячева поймали на взятке
(Пере)загрузка
(Пере)загрузка
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
ГлавнаяПолитика

Смена правительства ничего не изменит, - Геращенко

Кабмин, по ее мнению, хотят сделать еще более зависимым.

Смена правительства ничего не изменит, - Геращенко
Фото: Lb.ua

Созыв внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения кадровых вопросов необходим для перекладывания ответственности на исполнителей. Такое мнение выразила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко во время согласительного совета.

«Падение рейтинга самого Зеленского, на самом деле, и приводит к этому внеочередному заседанию, на котором состоится попытка переложить ответственность на исполнителей. И цель этих попыток - это сделать еще больше зависим и репрессивный аппарат правоохранительных органов и так же еще более зависим и реваншистское правительство», - отметила она.

Парламентарий добавила, что Зеленский должен нести персональную ответственность за свои кадровые назначения.

«Мы считаем, что нельзя превращать парламент в филиал Банковой. Это не честно, когда президент Зеленский пытается свои проблемы переложить на назначаемое им правительство. Депутаты не имели никакого отношения даже из монобильшинства к определению этого правительства. И тогда честнее не поменять шило на мыло, как вы пытаетесь сделать на этой неделе, а чтобы сам Зеленский возглавил правительство и руководил тем, что он собирается делать», - заявила Геращенко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также