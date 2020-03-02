Рано утром, 2 марта на автодороге Харьков-Днепр произошло тройное ДТП с участием трех автомобилей. Один человек погиб, четверо травмированы. Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции Днепропетровской области.

Фото: НПУ

«Как предварительно установлено, автомобиль ВАЗ под управлением 74-летнего мужчины на закруглении выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком DAF. После этого ВАЗ продолжил неуправляемое движение по встречной полосе и столкнулся с микроавтобусом Mercedes, в салоне которого находилось 8 пассажиров. Пассажиры Mercedes от госпитализации отказались», - сказано в сообщении.

Фото: НПУ

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте происшествия, четырех пассажиров госпитализировали.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 27 февраля в Киеве на перекрестке Большой Окружной дороги и улицы Газопроводной произошло смертельное ДТП. Предварительно, столкнулись автомобили Audi и Skoda. В результате аварии погибли двое человек. Оба погибших находились в автомобиле Skoda. Водителя Audi госпитализировали.