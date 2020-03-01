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(Пере)загрузка

В марте 2009-го года Сергей Лавров и Хиллари Клинтон синхронно нажали символическую кнопку. Предполагалось, сие ознаменует перезагрузку в отношениях России и США. Да, вот незадача, на кнопке – вместо искомого – было написано «перегрузка». Что и предопределило дальнейшее.

Одиннадцать лет спустя в украинской политике происходит нечто подобное. На среду запланирована ротация Кабмина – первая подобная при президентстве Владимира Зеленского. Будет ли она масштабной (с заменой всего Кабмина во главе с его руководителем) или частичной (с ротацией отдельных кадров) – станет понятно в ближайшие дни: ожидается, что накануне внепланового заседания ВР, которое он сам и инициировал, Владимир Александрович соберет свою фракцию, дабы подробно все разъяснить и заручиться поддержкой. Кроме министров, под угрозой сохранения своих постов находятся силовики.

LB.ua подробно разбирается с тем, что известно о перестановках на текущий (это - важно!) момент.

Фото: kmu.gov.ua

Что не так с Тигипко?

«У нас все как обычно: идея возникла, она понравилась, ее быстро-быстро приняли в работу, взялись реализовывать и тут вдруг выясняется, что реализовать невозможно», – констатирует один высокопоставленный «Слуга», характеризуя ситуацию, возникшую с Сергеем Тигипко.

Как известно, по состоянию на утро среды, вероятность его премьерства оценивалась в 99%. Один процент оставляли «на случай непредвиденного форс-мажора» и «если он вдруг сам в последний момент передумает». Случилось и то, и то – это были два взаимодополняющих процесса.

Так, а что именно помешало?

Вскоре после того, как на Банковой вдохновились идеей возвращения во власть Сергея Леонидовича, выяснилось, что тому есть серьезное препятствие. А именно – «Закон об очищении власти», более широко известный в народе как «Закон о люстрации».

«Я вообще был против люстрационного закона. Человек должен конкретно за свои поступки отвечать, а не за то, что просто работал в органах власти при таком-то Президенте. Сколько действительно классных специалистов – рядовых исполнителей, ни за что ни про что уволили», – возмущается еще один из видных «Слуг».

В своих оценках он не одинок. Закон «Об очищении власти» изначально призван был выполнить функцию, которую в странах Восточной Европы выполняли аналогичные законы, принятые четвертью века ранее. А именно – очистить государственный аппарат от «бывших»: верховных управленцев, судей, силовиков и т.д., обеспечивавших функционирование коммунистического режима. Или, как в случае Польши, хотя бы публично назвать агентов коммунистических служб. Этот путь – с разной степенью эффективности и откровенных перекосов – в свое время прошли Польша, Чехия, страны Балтии и т.д. Украина – нет.

Наш черед настал лишь в 2014-м, после падения режима Януковича. Предполагалось: основной массой люстрированных станут чиновники именно этого периода (проработавшие в системе дольше года). Тех, кто был связан с советами – ЦК КПРС, ВЛКСМ, КГБ и прочее, «приаттачили» «прицепом». В порядке восстановления исторической справедливости, так сказать.

Вскоре в Европейский суд по правам человека посыпались иски, и Страсбург принял к рассмотрению дело «Полях и другие против Украины». Непосредственными заявителями выступали пятеро бывших чиновников (Вячеслав Полях, Дмитрий Басалаев, Александр Ясь, Роман Якубовский и Сергей Бондаренко). Первых трех уволили за то, что они работали в системе власти в 2010-2014-м; четвёртый тоже работал и с опозданием заявился на люстрационную проверку; а вот пятый – внимание, это важно – занимал должность второго секретаря райкома КПУ до 1991-го года.

Фото: www.dyvys.in

Иск «Полях и другие против Украины» был выигран. Соответствующую апелляцию наша страна тоже проиграла. Таким образом, в октябре прошлого года решение ЕСПЧ вступило в силу. И теперь государство Украина должно выплатить заявителям по пять тысяч евро ущерба, а Верховная Рада – не отменить скандальный закон, но внести в него правки (чтобы в дальнейшем устранить возможность подобных решений ЕСПЧ). Подготовкой этих правок сейчас занимается Минюст. 

Тигипко попадает под действие сразу двух положений Закона – он работал во власти во времена Виктора Януковича (вице-премьером в правительстве Азарова) и был комсомольским вожаком еще при Советах.

В принципе, ничего, как было сказано, критичного – проблему решить можно, но для изменения закона требуется время. Которое у нынешней власти в дефиците.

И что дальше?

«Необходимости снятия Гончарука все это не отменяет, – поясняют на Банковой. – Его премьерство – череда сплошных провалов, его нужно срочно менять».

И хотя заявление «по собственному желанию» нынешний премьер пока не написал (хотя ранее несколько раз говорил, что сделал это чуть ли не в первый день работы – неправда, не делал), предполагается, что подаст по первому требованию Президента. Сопротивления от Гончарука не ожидают.

Тем более, в конце недели, между ним и главой государства уже состоялся разговор на повышенных тонах (относительно последних событий в Центрэнерго), в рамках которого премьер дословно сказал: «Если так все и дальше, то, в принципе, я могу идти».

Держать его желанием особым никто не горит.

Так, а кто вместо Гончарука?

По закону, в случае отставки премьера, члены его кабинета переходят в статус и.о., как и он сам до назначения ему замены. «Старшим по званию» временно может стать вице-премьер Денис Шмыгаль.

Под полноценное премьерство которого в Раде сейчас считают голоса – хватит/не хватит.

«Шмыгаль – хороший технический исполнитель. И у него нет ярко-выраженных политических амбиций, собственных, – дополняют в ОП. – Он был бы неплохой альтернативой».

Денис Шмыгаль
Фото: gk-press.if.ua
Денис Шмыгаль

Премьером дело ограничится?

Нет. Сутки спустя после объявления внеочередного заседания, стало известно: в повестку дня добавлен пункт относительно работы силовиков – всех и сразу. Часть из них может выступить с отчетами о проделанной работе, но это не точно.

В данной связи, источник в СН прочат возможное снятие главы НАБУ Артема Сытника, а также увольнение (по собственному желанию) Руслана Рябошапки. Правда, последний - в разговоре с Lb.ua - заверил: заявление "по собственному подавать не собирается и все эти разговоры - неправда". 

Интересные процессы также происходят в СБУ, где первый замглавы Дмитрий Нескромный якобы написал на главу государства письмо о непорядках, творящихся в ведомстве, в частности, о будто бы недостаточной эффективности замов главы Службы. В ответ на что начальство вежливо попросило Нескромного попробовать все то же самое высказать остальным замам в лицо.

На позиции Ивана Баканова сей эпизод, разумеется, не повлияет (они крепки, как никогда), но все равно примечательно.

Что с министрами?

Ожидается серьезная перезагрузка. Как ранее уже сообщалось, в Кабмине появится ранее устраненное (но в новой модификации – это важно) министерство по делам оккупированных территорий во главе с Алексеем Резниковым

Назрело создание министерства промышленной политики (возможно, его поручат представителю одной из независимых депутатских групп). 

Рассматривается вопрос объединения полномочий евроинтеграционного вице-премьера с портфелем главы МИД (под Дмитрия Кулебу). 

Изменения возможны в Минобороны и Минфине. 

Глава Минюста не поменяется.

Перечень министров, ранее фигурировавший в сети, где числятся, кроме прочего, фамилии Ланы Зеркаль, Игоря Палицы, Максима Степанова, Лилии Гриневич и других - фейк. Во-первых, список был якобы "под Тигипко"; во-вторых, все они - в беседе с Lb.ua - заявили, что предметных переговоров с ними сейчас никто не проводил и портфелей не предлагал.

Фото: Макс Левин

Все это, повторяю, на текущий момент. К обеду среды конфигурация еще наверняка будет видоизменяться и/или дополняться. 

Соня КошкинаСоня Кошкина, Шеф-редактор LB.ua
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