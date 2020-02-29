Фото: facebook/Владимир Струмковский

Верховная Рада официально объявила повестку дня внеочередного заседания, которое состоится 4 марта по требованию президента Владимира Зеленского.

На нем будут рассматривать:

проект закона №3003 об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях;

проект закона №3015 о разделении должностей главнокомандующего Вооруженными Силами Украины и начальника Генерального штаба с 1 марта 2020 года, а не 1 января 2021 года;

проект закона №0025 о ратификации рамочного договора с Францией по закупке 20 патрульных катеров;

проект закона №2500д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием закона Украины "О предотвращении коррупции" (второе чтение)

вопрос о Кабинете Министров Украины;

вопрос о деятельности Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Офиса Генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Напомним, что Верховная Рада третью пленарную неделю находится в процессе рассмотрения правок к законопроекту о рынке земли и по регламенту не может рассматривать ничего другого.

Поэтому для принятия срочных законопроектов президент Владимир Зеленский потребовал от депутатов собраться на внеочередное заседание.

Оно начнется в 16:00 в среду, 4 марта.