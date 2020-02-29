Арахамия опроверг назначение Тигипко на пост в правительстве

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта не будет рассматриваться вопрос возможного назначения Сергея Тигипко на пост в правительстве. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

На уточняющий вопрос относительно возможного назначения Тигипко, Арахамия заявил: "Нет, этого не будет".

Глава фракции отказался называть фамилии людей, которых могут назначить в новый состав Кабмина, хотя подтвердил, что ему известны эти изменения.

"Когда вы объявите любую фамилию - на человека льется столько грязи, что я просто не хочу даже человека так подставлять под риски", - объяснил нардеп.

При этом он анонсировал кадровые перестановки в правительстве, чтобы "усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным".

"Действительно, в Кабмине сейчас такие требования, приближается экономический кризис якобы, имеются признаки. Есть возможность эпидемии коронавируса и надо Кабмин превратить фактически в штаб. Для того, чтобы он стал штабом, надо сделать несколько кадровых решений, в том числе. Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным, более опытным и все такое ... Кого-то добавить и кого убрать, в том числе", - сказал Арахамия.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский обратился к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения ряда вопросов. Как стало известно LB.ua из собственных источников, в повестку дня включен "вопрос о Кабинете министров", без уточнений.

Ранее сразу несколько, не связанных между собой, источников сообщили, что вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%. Еще одним вероятным кандидатом на премьерство рассматривался Валерий Хорошковский.