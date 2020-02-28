"Европейская солидарность" призвала власть прекратить политические преследования Порошенко

По словам адвокатов пятого президента, следователь, которая должна была его допрашивать, ушла в отпуск.

Фракция "Европейская солидарность" заявила, что все дела против пятого президента Украины и народного депутата Петра Порошенко являются политически мотивированными и заказанными из Офиса президента.

Об этом члены фракции заявили во время акции против политических преследований лидера оппозиции Порошенко, в которой приняли участие активисты, волонтеры и ОО "Солидарная молодежь", сообщили в пресс-службе "ЕС".

Адвокаты Порошенко отметили, что по решению Шевченковского райсуда дело, по которому его вызывали на допрос, должно быть закрыто из-за отсутствия состава преступления. Также выяснилось, что следователь Сергеева, которая должна была его допрашивать 28 февраля, ушла в отпуск.

"Мы сегодня пришли в Государственное бюро расследований, понимая, что это фарс, понимая, что это признак политических преследований. Понимая, что власть умеет только одно – давать зрелище", – отметил Петр Порошенко.

Глава комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что политические преследования пятого президента разрушают государство изнутри и уничтожают государственные институции.

Порошенко также призвал власть заниматься своими прямыми функциями и не вмешиваться в работу следователей и судов.

Напомним, 28 февраля Порошенко прибыл в ГБР на допрос к следователю и заявил, что суд принял решение, обязывающее закрыть дело о назначении судей, в котором он фигурирует.