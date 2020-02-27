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Порошенко пообещал прийти на допрос 28 февраля

"Власть не способна дать людям хлеба, поэтому режиссеры "95-го квартала" на завтра подготовили шоу".

Порошенко пообещал прийти на допрос 28 февраля
Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что придет на допрос в пятницу, 28 февраля, несмотря на то, что он считает дела в отношении него политически мотивированными.

Об этом он заявил в своем видеообращении в фейсбуке.

"Почти год, как против меня фабрикуют десятки дел. Все эти титанические усилия завершились большим «пшиком». Ничего не нашли и уверен - не найдут. Иначе и быть не может. И как президент, и как гражданин я всегда придерживался и придерживаюсь законов. Подчеркиваю: завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования - политически мотивированные. Несмотря на то, что сегодня мы получили решение Высшего антикоррупционного суда, прозрачно сформированного при участии международных экспертов, который признал, что власть отдает незаконные приказы относительно моего политического преследования", - сказал Порошенко.

"Власть не способна дать людям хлеба. Поэтому на завтра режиссеры «95-го квартала» подготовили шоу. После незаконного «решения суда», и это будет доказано в Европейском Суде,... она должна обеспечить мой принудительный привод на допрос в ГБР в качестве свидетеля. Им нужно что-то громкое, феерическое... Чтобы отвлечь внимание от главного: они недееспособны и не могут ответить ни на один вызов из тех, которые стоят перед страной", - добавил пятый президент.

Порошенко подчеркнул, что его партия "Европейская Солидарность" является "главной европейской и украинской оппозицией некомпетентной власти, неспособной дать отпор российскому реваншу". Он напомнил, что на днях подозрение объявили депутату Софие Федине, которая критиковала президента.

"Давление и запугивание не изменят нашей позиции на защиту европейского и евроатлантического выбора. Мы сильные, и достойно пройдем любые испытания. Мы не себя защищаем, а Украину. Потому что Украина для нас превыше всего. Слава Украине!", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее адвокат Порошенко Игорь Головань опроверг информацию о многочисленных неявках его подзащитного на допросы в качестве свидетеля и подал в суд на ГБР.

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