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ГБР открыло производство о возможном вмешательстве Байдена в деятельность Шокина

Открыть его обязал Печерский райсуд. 

ГБР открыло производство о возможном вмешательстве Байдена в деятельность Шокина
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина. Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на источник в ГБР.

"Дело открыли по решению Печерского суда, который обязал это сделать", – сказал он.

По его словам, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований 24 февраля.

Производство открыто по статье за вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа (ч. 2 с. 343 Уголовного кодекса). 

При этом в фабуле дела не указана фамилия Байдена, только то, что это гражданин США.

Напомним, ранее Нацполиция вернула в ГБР заявление Шокина о вмешательстве в его работу экс-вице-президента США Байдена.

Печерский районный суд обязал Госбюро расследований открыть уголовное производство по факту вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу Шокина.

Виктор Шокин писал заявление в ГБР на Байдена в январе 2020. Кроме этого, он заявил, что Байден может быть причастен к его отравлению ртутью. 

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