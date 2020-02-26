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ГлавнаяПраво

Суд отпустил под домашний арест подозреваемого в организации серии разбойных нападений в Киевской области

Двоим другим фигурантам разрешили внести залог, сумма которого в 10 раз меньше награбленного имущества. 

Суд отпустил под домашний арест подозреваемого в организации серии разбойных нападений в Киевской области
Фото: argument.ua

Подозреваемого в организации серии разбойных нападений в Киевской области отпустили под домашний арест. Об этом сообщили на странице областной полиции в Facebook.

В этом уголовном производстве фигурирует группа лиц, которая обоснованно подозревается в совершении пяти разбойных нападений на жилища граждан. 

"Во время них потерпевшие, среди которых были дети и пожилые люди, поддавались физическому влиянию и угрозам убийства", – подчеркнули в полиции.

В январе 2020 правоохранители задержали вооруженную банду нападавших. Среди них был судимый за разбойные нападения и бандитизм. Всем злоумышленникам суд избрал меры пресечения в виде арест без права на залог, однако судья одного из столичных судов изменил меры пресечения.

Организатору банды назначили домашний арест, двоим другим подозреваемым можно внести залог, сумма которого в 10 раз меньше от награбленного.

По мнению правоохранителей, такое решение ставит под угрозу жизнь и здоровье пострадавших и свидетелей в производстве, а также дает возможность свободно на них влиять. 

Напомним, 22 января в Киевской области правоохранители задержали организованную преступную группировку, которая совершила по меньшей мере пять вооруженных нападений на дома местных жителей. 

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