Офис Генерального прокурора начал уголовное производство по факту неперсонального голосования народного депутата.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"Генеральный прокурор внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения одним из народных депутатов Украины неоднократного голосования вместо другого народного депутата Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины 21 февраля 2020 года. Соответствующая информация была обнародована средствами массовой информации", - говорится в сообщении.

В ОГП отмечают, что "таким образом введена в действие новелла Уголовного кодекса Украины относительно ответственности народных депутатов Украины за неперсональное голосование".

Досудебное расследование поручено следователям Центрального аппарата Государственного бюро расследований.

По данным движения ЧЕСНО, речь идет о внефракционном депутате Владиславе Поляке. В декабре 2019 он вышел из группы "За будущее" в Верховной Раде.

Владислав Поляк был избран в Верховную Раду по избирательному округу №73 в Закарпатской области.

До избрания был депутатом Закарпатского областного совета, а еще раньше - Виноградовского городского совета. С 2009 года - частный предприниматель.

"На пленарном заседании в пятницу, 21 февраля, внефракционный мажоритарщик из Закарпатья Владислав Поляк неоднократно кнопкодавил во время голосования за поправки к проекту закона об обращении земель сельскохозяйственного назначения. Это первый зафиксированный Движением ЧЕСНО случай кнопкодавства в Верховной Раде, которое произошло после вступления в силу закона о криминализации неперсонального голосования", - говорится в сообщении.

На видео видно, как во время голосования за поправку №1223 к законопроекту об обращении земель (№2178-10) Поляк сначала голосует на пустом месте справа (место закреплено за депутатом группы "Доверие" Василием Петевкой), а затем нажимает кнопку на своем пульте.

Фото: chesno.org

Фото: chesno.org

На табло голосования системы "Рада" видно, что "за" проголосовали с обоих мест.

Фото: chesno.org

"Также Поляк кнопкодавил во время голосования по поправке №1420 к тому же законопроекту. На кадрах видно, что депутат сначала нажимает на кнопку на своем пульте, а затем голосует на пустом месте справа от него. На табло видно, что проголосовали с обоих мест", - сообщают в ЧЕСНО.

Нардеп Поляк кнопкодавил и при электронной регистрации на заседание 21 февраля. Сначала нажал на кнопку на месте справа, затем - на своем месте. На табло видно, что на обоих пультах состоялась регистрация.

16 января 2020 вступил в силу закон №404-IX (законопроект 2148) по обеспечению личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях парламента. За "кнопкодавство" нардепу грозит штраф в размере 51-85 тысяч гривен, однако для этого вину парламентария необходимо будет сначала доказать в суде.

За расследование правонарушения должно взяться Государственное бюро расследований, но сначала генпрокурор должен зарегистрировать соответствующее уголовное производство.

В случае признания депутата виновным в кнопкодавстве и вступления в силу обвинительного приговора нардеп будет досрочно лишен мандата (статья 81 Конституции Украины).