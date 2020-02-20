В начале февраля 2020 года гражданин пытался незаконно пронести через таможенную границу Украины четыре старинные иконы XVIII-XX, которые, вероятно, он намеревался продать в РФ. Об этом сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Правоохранители обнаружили и изъяли иконы во время таможенного досмотра на пункте пропуска «Меловое». По заключению экспертизы, три из четырех икон признаны культурными ценностями, имеющими художественное, историческое, этнографическое и научное значение.

Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) УК Украины.

Напомним, раннее СБУ предупредила контрабандный ввоз японского антиквариата на $300 тысяч. Это было старинное холодное оружие, предметы быта и мебель. Некоторые из экспонатов датированы ХVIII-XIX веком и высоко ценятся среди коллекционеров.