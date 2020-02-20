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В пятницу в Киеве до +6 градусов, без осадков

Ночью в столице -1…+1 градус.

В пятницу в Киеве до +6 градусов, без осадков
Фото: newsukraine.com.ua

В пятницу, 21 февраля, в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +4…+6 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +2…+7 градусов.

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, температура ночью и днем -3…-8 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+7 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах ночью местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, днем +1…+6 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +2…+8 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +2…+7 градусов.

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