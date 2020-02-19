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В Украине сохранится теплая погода, на значительной территории завтра дождь

В Киеве ожидается +6...+8. 

В Украине сохранится теплая погода, на значительной территории завтра дождь
Фото: EPA/UPG

В Киеве 20 февраля облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +6…+8 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре

На западе Украины облачно, ночью местами небольшой дождь и мокрый снег, днем местами небольшой дождь, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +3…+8 градусов. В Карпатах небольшой снег, температура ночью и днем 0…-5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Житомирской области местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+8 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Винницкой области местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +3…+9 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах ночью местами гололедица, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +2…+8 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +5…+11 градусов

В Крыму облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +3…+8 градусов.

Напомним, метеорологи объявили, что в Киеве 10 февраля началась метеорологическая весна.

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Источник: "Українські новини"
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