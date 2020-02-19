Более миллиона ветеранов войны и жертв нацистов получат ежегодную денежную помощь

На денежную помощь в госбюджете предусмотрено более 1,3 млрд грн.

Минсоцполитики сообщило, что 1003333 ветеранов войны и жертв нацистских преследований получат ежегодную разовую денежную помощь до 5 мая в размере от 570 грн до 4120 грн. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Денежные выплаты предусмотрены постановлением Кабмина "Некоторые вопросы выплаты в 2020 году разовой денежной помощи, предусмотренным законами "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований", принятым правительством на заседании 19 февраля 2020 года.

На денежную помощь в госбюджете предусмотрено более 1,3 млрд грн.

"Одноразовая денежная помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований увеличена по сравнению с прошлым годом", - отметила Министр социальной политики Юлия Соколовская.

Напомним, в декабре Киевский горсовет выделил 10,5 млн гривен детям-льготникам ко Дню Святого Николая. Программа охватила почти 29 тысяч детей.