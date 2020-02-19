Фото: mk.dsns.gov.ua

Николаевской области около часа ночи 19 февраля произошло ДТП с рейсовым автобусом "Одесса–Киев" и грузовиком Volvo. В результате аварии травмы получили 17 человек, сообщили в пресс-службе областной ГУ ГосЧС.

"Спасатели при помощи спецоборудования деблокировали пострадавшего водителя автобуса и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Еще 16 пассажиров с разными ступенями травм и ушибов направлено в Кривоозерскую центральную районуую больницу (15 лиц, в том числе пострадавшего водителя) и Любашевскою центральную районную больницу (двоих). Пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации", – сообщили спасатели.

Фото: mk.dsns.gov.ua

После предоставления медпомощи восемь пострадавших покинули больницу. Сменный водитель автобуса и водитель грузовика не пострадали.

Напомним, 11 февраля в Херсонской области на автодороге Херсон-Снигиревка столкнулись автомобиль и маршрутка, в результате чего погибли три человека, еще один – пострадал.