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В Николаевской области автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, пострадали 17 человек

Водитель находится в тяжелом состоянии. 

Фото: mk.dsns.gov.ua
В Николаевской области около часа ночи 19 февраля произошло ДТП с рейсовым автобусом "Одесса–Киев" и грузовиком Volvo. В результате аварии травмы получили 17 человек, сообщили в пресс-службе областной ГУ ГосЧС. 

"Спасатели при помощи спецоборудования деблокировали пострадавшего водителя автобуса и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Еще 16 пассажиров с разными ступенями травм и ушибов направлено в Кривоозерскую центральную районуую больницу (15 лиц, в том числе пострадавшего водителя) и Любашевскою центральную районную больницу (двоих). Пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации", – сообщили спасатели.

Фото: mk.dsns.gov.ua

После предоставления медпомощи восемь пострадавших покинули больницу. Сменный водитель автобуса и водитель грузовика не пострадали.

Напомним, 11 февраля в Херсонской области на автодороге Херсон-Снигиревка столкнулись автомобиль и маршрутка, в результате чего погибли три человека, еще один – пострадал. 

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